СЕГОДНЯ 10:37 2019-09-09T10:37:02+03:00

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Смоленский губернатор поможет с ремонтом детского сада в Ельне, сообщает пресс-служба обладминистрации итоги рабочей поездки Алексея Островского. Ранее учреждение получило 2,7 млн рублей из регионального бюджета. Средства направлены на ремонт фасада и крыши.

- Работы проходят согласно графику, - сообщила и.о. заведующей детским садом «Теремок» Елена Шуроченкова. - Завершить их планируют 22 сентября.

Также в ближайшее время планируется выделить еще 2 миллиона на косметическую отделку помещений.

Отметим, дошкольное учреждение работает с 1996 года и рассчитано на 290 детей. В настоящее время здесь пять разновозрастных групп, которые посещают 124 воспитанника. В саду функционируют спортивный и музыкальный залы, спортивная площадка, бассейн и др. В каждой группе созданы мини-библиотеки детской художественной литературы.

Ранее Алексей Островский заручился поддержкой министра финансов России. Помощь будет направлена на решение проблем здравоохранения.

Также глава региона предложил жителям Смоленщины сообщить о проблемах города.

ИСТОЧНИК KP.RU