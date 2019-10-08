2019-10-08T10:03:47+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали крупную партию наркотиков

8 кг запрещенных веществ планировали расфасовать и сбыть на территории региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
ФОТО: их архива регионального УМВД.ФОТО: их архива регионального УМВД.
Изменить размер текста:

В Смоленске задержали крупную партию наркотиков, пишет ТАСС. 8 кг запрещенных веществ планировали расфасовать и сбыть на территории региона. Также было изъято около 250 г уже расфасованных наркотиков. Их нашли у 36-летнего мужчины, который был задержан в Минске.

Сообщается, что два эпизода связаны между собой.

- Белорусские и российские оперативники по противодействию наркоторговле пресекли крупный канал поставки наркотических веществ в нашу страну из России. Также выявлена сеть их распространения на территории Беларуси и российского Смоленска, - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.

Задержанный неоднократно судим за грабеж, мошенничество, кражу и хулиганство. Возбуждено уголовное дело по статье незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров УК Белоруссии. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Смоленской области был задержан курьер с крупной партией наркотика. 39-летний мужчина перевозил сумку со 100 свертками запрещенного препарата.

Всего за 8 месяцев 2019 года в Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и психотропных веществ. Помещения, где употребляли наркотики, были обнаружены в Смоленске, Десногорске, Рославле, Ярцево, Вязьме, Смоленском районе. Об одном из таких мест ранее писала "Комсомолка". Квартира, где собирались наркозависимые люди, находилась в самом центре столицы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленск с Москвой свяжут «Ласточки» с вагонами эконом- и бизнес-класса
В Смоленске на Трамвайном проезде начали укладывать новые рельсы
В Смоленской области заработала «горячая линия» по вопросам отопления
В Рославле иномарка на скорости слетела с дороги и врезалась в столб
В Смоленске благоустраивают пешеходную зону в рамках нацпроекта
В Смоленске назначены начальники управлений по культуре и спорту
Темкинский район отметил 90 лет
Смоленский футболист стал миллионером
Смоленскую организацию обвинили в неуплате 11 млн рублей налогов
В Смоленской области пошел первый снег
В Смоленске начался срочный ремонт теплосети на улице Шевченко
В Сафоновском районе вспыхнул грузовик
На мосту в Смоленске появился огромный провал – соцсети
Под Смоленском фура на скорости слетела в кювет [видео]
Суд вынес приговор водителю Gelandewagen за ДТП со смоленской семьей под Можайском
Подросток, пропавший в Смоленской области, найден
Смолянин жалуется на клопов в кинотеатре торгового центра
Двух человек спасли из горящего дома в центре Смоленска
В Смоленске 15 улиц останутся без горячей воды
В Смоленске ограничат движение на улице Багратиона
В Смоленске отремонтировали улицу Урицкого
В Смоленске на ТЭЦ-2 тушили мазут