СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-08T10:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске задержали крупную партию наркотиков, пишет ТАСС. 8 кг запрещенных веществ планировали расфасовать и сбыть на территории региона. Также было изъято около 250 г уже расфасованных наркотиков. Их нашли у 36-летнего мужчины, который был задержан в Минске.

Сообщается, что два эпизода связаны между собой.

- Белорусские и российские оперативники по противодействию наркоторговле пресекли крупный канал поставки наркотических веществ в нашу страну из России. Также выявлена сеть их распространения на территории Беларуси и российского Смоленска, - сообщает издание со ссылкой на пресс-службу МВД Белоруссии.

Задержанный неоднократно судим за грабеж, мошенничество, кражу и хулиганство. Возбуждено уголовное дело по статье незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров УК Белоруссии. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее в Смоленской области был задержан курьер с крупной партией наркотика. 39-летний мужчина перевозил сумку со 100 свертками запрещенного препарата.

Всего за 8 месяцев 2019 года в Смоленской области «накрыли» 9 наркопритонов. Из незаконного оборота изъято более 33 кг наркотических средств и психотропных веществ. Помещения, где употребляли наркотики, были обнаружены в Смоленске, Десногорске, Рославле, Ярцево, Вязьме, Смоленском районе. Об одном из таких мест ранее писала "Комсомолка". Квартира, где собирались наркозависимые люди, находилась в самом центре столицы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU