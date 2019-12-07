2019-12-07T10:13:35+03:00
Общество

В ноябре в Смоленске родилось 4 двойни

Всего за месяц появилось на свет 153 мальчика и 130 девочек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Фото: pixabay.com.Фото: pixabay.com.
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В ноябре в Смоленске родилось 4 двойни, сообщает комитет по информационной политике администрации города. Всего за месяц появилось на свет 283 ребенка - 153 мальчика и 130 девочек. Браки в прошлом месяце зарегистрировали 207 смоленских пар.

За последние месяцы самое большое количество двоен родилось в сентябре. Дети появились у 8 пар.

В августе родилось три двойни, а всего свидетельств о рождении выдано 348. В июле на свет появилось на 38 малышей меньше, а в июне 2019-го врачи подарили жизнь 288 младенцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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