СЕГОДНЯ 09:25 2019-12-25T09:25:21+03:00

Мужчину привлекла не запертая дверь в машине и находившиеся в замке зажигания ключи

Изменить размер текста: A A

Подозреваемого в угоне автомобиля задержали в Гагарине, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области. Автоугонщика привлекли ключи, которые водитель оставил в замке зажигания и открытая дверь машины.

- Опросив свидетелей и посмотрев камеры видеонаблюдения, стражи порядка определили сторону, в которую уехал автомобиль. Вскоре был задержан и подозреваемый, - рассказали полицейские.

Мужчина признался, что решил покататься на машине, так как она была открыта.

Ранее два человека погибли в жутком ДТП с фурой под Смоленском. Также накануне на парковке ТЦ «Макси» на ходу загорелся автомобиль. Пользователи соцсетей рассказали, что во время ЧП толпа зевак снимала происходящее на фото и видео и только единицы принесли огнетушитель. А на улицах Шевченко и Толмачева неизвестные разбили припаркованные машины.

ИСТОЧНИК KP.RU