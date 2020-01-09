Благоустройство восточного участка стены показали в Смоленске

9 Янв. 2020 2020-01-09T08:40:59+03:00

Большую часть территории займут палатки для кемпинга, демонстрирующие временные жилища во время войны, участок для проведения реконструкций и парковка

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Проект благоустройства восточного участка крепостной стены представили в Смоленске. Согласно задумке дизайнеров, большую часть территории займут палатки для кемпинга, демонстрирующие временные жилища во время войны, участок для проведения реконструкций и парковка.

Смоляне в соцсетях скептически отнеслись к решению и попросили доработать проект.

- В рамках Международной школы дизайна архитектурно-исторической среды были разработаны 33 проекта, объединенных единой концепцией благоустройства и приспособления Смоленской крепостной стены. В основу легли две идеи: «вернуть» утраченные части стены с помощью ряда арт-объектов и создать единый экскурсионный маршрут с элементами туристской инфраструктуры по всему периметру крепости, - рассказали сотрудники городской администрации.

Ранее "КП" рассказывала у возможном строительстве нового парка у башни "Орел" и гостиницы с рестораном.

Также городские власти планируют привести в порядок Королевский бастион.

ИСТОЧНИК KP.RU