В Смоленске на федеральном ТВ покажут продолжение истории про Влада Бахова

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:11:40+03:00

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В Смоленске на федеральном ТВ покажут продолжение истории про поиски Влада Бахова. Новые съемки пройдут 16 января.

В программе "Прямой эфир" с Андреем Малаховым на телеканале "Россия 1" вновь примет участие сенатор Сергей Леонов, родственники мальчика и другие гости программы. Зрители узнают новые любопытные подробности по делу об исчезновении парня.

Ранее прокуратура региона сообщила, что на одного из свидетелей стали оказывать давление.

Напомним, смоленский подросток пропал в апреле 2019 года. В последний раз его видели друзья, с которыми он отмечал День рождения знакомого. На видео, ставшем достоянием общественности, видно, что мальчик был в нетрезвом состоянии. Позднее было возбуждено уголовное дело. В конце 2019 года в эфир вышло две программы "Прямой Эфир", во второй стали известны интересные детали, как проходил поиск. Также некоторые участники вечеринки перестали хранить молчание.

Какую правду скрывают свидетели истории пропавшего под Смоленском подростка разбирались и журналисты "КП".

ИСТОЧНИК KP.RU