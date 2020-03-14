14 Март 2020 2020-03-14T12:22:16+03:00

Дикое животное видели в Соловьиной роще, на Киселевке и Алтуховке

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Жители Смоленска обеспокоены появлением волка в городе. О диком животном сообщили утром 14 марта несколько пабликов в соцсети ВКонтакте. А смолянке Ольге Ивановой даже удалось сфотографировать зверя.

Отмечается, что дикое животное видели в Соловьиной роще, на Киселевке и Алтуховке. Жители микрорайонов сообщают, зверь не проявляет агрессии, а напротив, бегает с собаками и не боится людей.

– Он уже около месяца здесь обитает, никого не трогает, по выходным, в основном, появляется, – написала в соцсети житель Алтуховки Светлана Рыженкова.

Другие пользователи интернета, напротив, проявили недоверие и порекомендовали местным жителям обходить зверя стороной.

Ранее жителя Гагарина укусила лиса: в феврале 2020 года мужчина пытался сделать с ней селфи. О появлении дикого животного в городе местные жители сообщили в сентябре 2019 года. Потом лису сфотографировали в конце января. Зверь не боялся ни людей, ни машин, что взволновало горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU