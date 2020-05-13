Более 1000 смолян заразились коронавирусом

13 Май 2020 2020-05-13T10:55:44+03:00

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По данным на 13 мая, Covid-19 выявлен у 1008 жителей региона. Еще 4034 находятся под наблюдением врачей. За последние сутки тесты показали положительный результат у 97 человек.

Ранее в регионе были ослаблены ограничительные меры: открыты парки, ряд организаций и магазинов. При этом людей обязали носить маски в общественных местах, транспорте, во время поездки в транспорте и др.

Также губернатор Алексей Островский выступил с инициативой снять ограничения на въезд и выезд в Гагаринском, Вяземском, Дорогобужском и Верхнеднепровском городских поселениях и предложил отменить карантин в Вязьме. Но оставить ограничения на въезд в город Десногорск в целях сохранения бесперебойной работы атомной электростанции.

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ИСТОЧНИК KP.RU