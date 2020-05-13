2020-05-13T10:55:44+03:00
Общество

Более 1000 смолян заразились коронавирусом

За сутки инфекцию обнаружили у 97 жителей региона
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Более 1000 смолян заразились коронавирусом. Фото: pixabay.com.Более 1000 смолян заразились коронавирусом. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

По данным на 13 мая, Covid-19 выявлен у 1008 жителей региона. Еще 4034 находятся под наблюдением врачей. За последние сутки тесты показали положительный результат у 97 человек.

Ранее в регионе были ослаблены ограничительные меры: открыты парки, ряд организаций и магазинов. При этом людей обязали носить маски в общественных местах, транспорте, во время поездки в транспорте и др.

Также губернатор Алексей Островский выступил с инициативой снять ограничения на въезд и выезд в Гагаринском, Вяземском, Дорогобужском и Верхнеднепровском городских поселениях и предложил отменить карантин в Вязьме. Но оставить ограничения на въезд в город Десногорск в целях сохранения бесперебойной работы атомной электростанции.

Читай также:

В каких районах области нет заразившихся коронавирусом (подробнее).

Власти назвали даты окончания учебного года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смолянин потерял 800 тысяч рублей на валютных торгах
Смоленским «Вишенкам» подарили автомобиль
Смолян приглашают принять участие в фестивале «Папин День»
Более 1000 смолян заразились коронавирусом
В Смоленске откроют парки и скверы
Администрация Смоленска начала работу в штатном режиме
В Смоленской области ввели масочный режим
Даты окончания учебного года назвали в Смоленске
Мошенник похитил деньги смолянки с нескольких карт
Власти Смоленска продолжат работу в особом режиме
Движение транспорта ограничат на улице Ногина в Смоленске
Памятник Воину-освободителю установили в Шумячском районе
138 нелегалов задержали в Смоленской области
39 памятников благоустроили железнодорожники в Смоленской области
Еще два человека умерли от коронавируса в Смоленской области
В Смоленске бизнес перешел на онлайн-продажи продукции
Больных коронавирусом в Смоленской области приближается к тысячи
В Смоленской области привели в порядок воинское захоронение
Как прошел День Победы-2020 в Смоленске
100 тонн сена сгорело в Смоленской области
Фотоловушка подловила семью зубров в Смоленском Поозерье
Проект благоустройства пожарного депо показали в Смоленске
Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован на Смоленщине
Дорогая иномарка сгорела на глазах у хозяев в Смоленске
В Смоленской области нашли фальшивые деньги
7 человек с диагнозом Covid-19 умерли в Смоленской области
В Смоленске ремонтируют улицу, названную в честь героя войны
Вертолеты пролетят над Смоленском в День Победы