15 Май 2020 2020-05-15T10:50:51+03:00

За сутки в регионе зафиксирован 61 новый заболевший

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Коронавирус найден у 1105 жителей Смоленской области. За сутки в регионе зафиксирован 61 новый заболевший, сообщает столичный Оперативный штаб.

Также, согласно данным на 15 мая, в регионе стало больше выздоровевших (на 24 человека). Всего число людей поборовший инфекцию составило 326. А 10 скончались. Роспотребнадзор не спешит сообщать данные об этих людях, а также какие осложнения вызвал коронавирус.

Между тем, ранее стало известно, что в области создается еще тысяча коек под инфицированных.

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ИСТОЧНИК KP.RU