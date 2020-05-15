15 Май 2020 2020-05-15T17:12:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске могут ужесточить режим самоизоляции, сообщают сотрудники пресс-службы администрации региона. Роспотребнадзор считает, что нужно вернуть часть запретов, снятых три дня назад, при этом сохранив обязательное ношение жителями региона средств защиты.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Сергея Рогутского, после смягчения ограничений люди соблюдают не все условия, прописанные в Указе губернатора. Невыполнение рекомендаций может привести к всплеску инфекции. Смолян просят надевать маски, посещая места массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: администрация Смоленской области.

Читай также:

В Смоленской области подорожали продукты (подробнее).

Коронавирус найден у 1105 жителей Смоленской области. По показателям Смоленск обогнал Вязьму. (подробнее).

Медики, контактирующие с больными коронавирусом, получили прибавку к зарплате (подробнее).

В Смоленске еще две лаборатории будут тестировать на Covid-19. Общее количество исследований достигнет 888 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU