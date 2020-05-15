2020-05-15T17:12:41+03:00
Общество

В Смоленске могут ужесточить режим самоизоляции

Роспотребнадзор считает, что нужно вернуть часть запретов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске могут ужесточить режим самоизоляции. Фото: pixabay.com.В Смоленске могут ужесточить режим самоизоляции. Фото: pixabay.com.
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В Смоленске могут ужесточить режим самоизоляции, сообщают сотрудники пресс-службы администрации региона. Роспотребнадзор считает, что нужно вернуть часть запретов, снятых три дня назад, при этом сохранив обязательное ношение жителями региона средств защиты.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Сергея Рогутского, после смягчения ограничений люди соблюдают не все условия, прописанные в Указе губернатора. Невыполнение рекомендаций может привести к всплеску инфекции. Смолян просят надевать маски, посещая места массового скопления людей и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: администрация Смоленской области.

Фото: администрация Смоленской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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