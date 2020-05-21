21 Май 2020 2020-05-21T17:07:32+03:00

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Стала известна карта заражения коронавирусом в Смоленской области. Так, по данным на 21 мая, в столице региона зафиксировано максимальное количество заболевших – 373. Более ста новых случаев приходится на Вязьму, Гагарин и Ярцево.

Всего в регионе выявлено уже 1418 инфицированных, еще у 4303 человек диагноз под вопросом – жители региона имеют признаки ОРВИ или контактировали с инфицированными и у них может быть Covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU