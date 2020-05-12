Проект благоустройства пожарного депо показали в Смоленске

12 Май 2020 2020-05-12T07:38:34+03:00

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Дизайнеры представили проект благоустройства бывшего здания пожарного депо в Смоленске, что на улице Глинки. Согласно задумке, из него хотят сделать Музей Городского Быта.

Особый интерес представляет то, что комплекс был построен в эпоху классицизма, расположен на большой территории и имеет хороший подъезд. Здесь планируют создать музей раритетных машин – пожарных, грузовых, легковых, вагонов трамваев и др. Ограждать территорию будет забор с металлической решёткой и воротами.

Ранее «КП» рассказывала о возможном строительстве нового парка у башни «Орел», гостиницы с рестораном, благоустройстве Шеинова бастиона. Также городские власти планируют привести в порядок Королевский бастион. А у башни «Долгочевская», расположенной недалеко от Никольских ворот хотят создать ландшафтную арт-галерею «Сухой ров».

ИСТОЧНИК KP.RU