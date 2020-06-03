3 Июнь 2020 2020-06-03T10:49:10+03:00

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127 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области, приводит обновленные данные столичный Оперативный штаб. Таким образом, Covid-19 диагностирован у 2536 жителей региона.

При этом с начала наблюдений 880 человек выздоровели, 41 погиб. По официальным данным на 3 июня, активными переносчиками инфекции считаются 1615 человек.

Ранее в регионе обсудили план снятия ограничительных мер. Глава региона отметил, что начинать снимать ограничения нужно тогда, когда коэффициент распространения инфекции (вычисляется как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции) и наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19 составит 50% от определенного Минздравом показателя.

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ИСТОЧНИК KP.RU