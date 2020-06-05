Глава Роспотребнадзора обратилась к жителям Смоленска

5 Июнь 2020 2020-06-05T09:25:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор обратился к жителям Смоленска. Руководство ведомства просит носить средства защиты, реже пользоваться транспортом, ходить в магазины и на рынки по необходимости и носить маски и перчатки.

- Улицы областного центра становятся более многолюдными, а лица, соблюдающие «масочный» режим, социальное дистанцирование встречаются эпизодически. Это является большим риском для здоровья каждого из нас, - напоминают в ведомстве, обращая внимание на коварство вируса, который может попасть в организм через лицо, рот, нос и глаза.

Ранее руководство МУП «Автоколонна-1308» заявило, что пассажирам без средств защиты могут отказать в обслуживании.

В регионе зафиксировано уже 2678 случая заражения коронавирусом, из них треть приходится на столицу региона.

ИСТОЧНИК KP.RU