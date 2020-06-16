2020-06-16T09:19:33+03:00
Общество

В Смоленске на 4 улицах частично ограничат движение

«Дормострой» заменит на дорогах асфальт
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске на 4 улицах частично ограничат движение. Фото: из архива администрации Смоленска.В Смоленске на 4 улицах частично ограничат движение. Фото: из архива администрации Смоленска.
Изменить размер текста:

С 16 июня в Смоленске на 4 улицах частично ограничат движение транспорта, сообщает городская администрация. Ремонт пройдет на участках улиц М. Соколовского (от 25 Сентября до перехода в районе дома №4 по ул. М. Соколовского; от дома №17 по ул. М. Соколовского до ул. 25 Сентября), Ломоносова (от Румянцева до дома №10в по ул. Ломоносова; от Шевченко до Попова), Минская (от ГСК «Автотурист» до садоводческого товарищества «Нивленское» в Гнездово), Никольском пер. (от Ново-Московской до дома №8 по Ново-Ленинградской).

Причина ограничений связана с ремонтными работами. О дате их окончания не сообщается.

Ранее городские власти отчитались о промежуточных итогах работ по реконструкции улицы Николаева. А прокуратура намерена встретится с теми, чьи права были нарушены во время действующих ограничений из-за ремонта.

Читай также:

В Смоленске снесут два торговых объекта (подробнее).

В Смоленске горячую воду отключат на 14 улицах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленск вошёл в ТОП-20 по качеству жизни
Число заболевших коронавирусом в Смоленской области выросло до 3927
В Смоленске на 4 улицах частично ограничат движение
Роспотребнадзор рассказал, как смолянам выбрать хорошее мороженое
В Смоленске таксист ударил пассажира
В Смоленске автоледи стала фигурантом уголовного дела из-за ДТП
В Смоленской области построят вторую очередь кролиководческой фермы
Режим повышенной готовности в Смоленской области продлили на неделю
Смолянам предлагают приютить инвалидов и сирот за специальную выплату
В Смоленской области ищут 35-летнего мужчину в сапогах
Локомотивные бригады электричек проходят дополнительные инструктажи из-за активизации зацеперов
В Смоленской области более 17 тысяч детей отдохнут в летних лагерях
Сотрудники вяземской инспекции рекомендуют подавать заявление на субсидию через личный кабинет
Еще два человека в Смоленской области погибли от коронавируса
В Смоленске мотоциклист погиб после столкновения с поездом
В Смоленске снесут два торговых объекта