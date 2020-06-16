16 Июнь 2020 2020-06-16T09:19:33+03:00

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С 16 июня в Смоленске на 4 улицах частично ограничат движение транспорта, сообщает городская администрация. Ремонт пройдет на участках улиц М. Соколовского (от 25 Сентября до перехода в районе дома №4 по ул. М. Соколовского; от дома №17 по ул. М. Соколовского до ул. 25 Сентября), Ломоносова (от Румянцева до дома №10в по ул. Ломоносова; от Шевченко до Попова), Минская (от ГСК «Автотурист» до садоводческого товарищества «Нивленское» в Гнездово), Никольском пер. (от Ново-Московской до дома №8 по Ново-Ленинградской).

Причина ограничений связана с ремонтными работами. О дате их окончания не сообщается.

Ранее городские власти отчитались о промежуточных итогах работ по реконструкции улицы Николаева. А прокуратура намерена встретится с теми, чьи права были нарушены во время действующих ограничений из-за ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU