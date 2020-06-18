2020-06-18T06:02:14+03:00
Общество

В Смоленске снесли ларьки на трех улицах

Владельцы павильонов проигнорировали требование властей о демонтаже конструкций
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске снесли ларьки на трех улицах. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске снесли ларьки на трех улицах. Фото: администрация г. Смоленска.
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В Промышленном районе Смоленска снесли ряд ларьков, сообщает городская администрация. Работы прошли на улицах Приднепровская, вблизи дома №25г, Кирова, у дома №59 и Рыленкова, в районе дома №73. Владельцы павильонов проигнорировали требование властей о демонтаже незаконно установленных конструкций. Освобождать самовольно занятые участки пришлось сотрудникам специализированной организации.

Ранее стало известно, что в Смоленске ограничат движение транспорта около Крестовоздвиженского путепровода, а также на ряде улиц в столице региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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