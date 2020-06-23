2020-06-23T17:47:38+03:00
Общество

В Смоленской области ввели микрозаймы под 0% годовых

Деньги выдаются на срок до 24 месяцев
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области ввели микрозаймы под 0% годовых. Фото: pixabay.com.В Смоленской области ввели микрозаймы под 0% годовых. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области ввели микрозаймы под 0% годовых, сообщает администрация региона. Деньги выдаются на срок до 24 месяцев.

Займ в сумме до 600 000 рублей при наличии залогового обеспечения и до 300 000 рублей при его отсутствии можно получить только один раз. Деньги могут быть направлены на компенсацию издержек предпринимателей: уплату налогов, выплату заработной платы работников (в размере МРОТ по Смоленской области), обязательные начисления на заработную плату, коммунальные платежи, уплату арендных платежей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии (4812) 638-038, доб. 2 и на официальном сайте регионального фонда поддержки предпринимательства.

Напомним, ранее вопрос поддержки предпринимателей поручил проработать губернатор Алексей Островский.

Читай также:

Президент России наградил смоленских медиков (подробнее).

В Смоленской области начали снимать ограничения режима самоизоляции (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области ввели микрозаймы под 0% годовых
В Смоленске проверили качество питания в детских садах
В Смоленской области отремонтируют в два раза больше дворов
Серия акций и флешмобов пройдет 24 июня в Смоленске
Смоленская спортивная школа получит новое оборудование и тренажеры
В Смоленской области от коронавируса умер уже 61 человек
Движение транспорта ограничат в центре Смоленска на два дня
Парк Соловьиная роща в Смоленске обработают от клещей
Новые трамвайные рельсы на улице Николаева в Смоленска изменили траекторию
В Смоленске перенесли время проведения салюта Победы
КВЦ в Вязьме открыл двери после ремонта
Спрос на поездки в поездах дальнего следования вырос вдвое по сравнению с маем
В Смоленске прясла участка крепостной стены восстановят до конца года
«Квадра» закончила ремонт теплосетей на улице Твардовского в Смоленске
Пять сельских ДК отремонтируют в Смоленской области
На трассе под Смоленском автоледи сбила велосипедиста
Стали известные новые данные по коронавирусу в Смоленской области
24 июня в Смоленске прогремит праздничный салют
Велосипедные пандусы сделали на двух улицах в Смоленске
В Смоленске машина снесла столб
Президент РФ наградил 22 смоленских медика за борьбу с коронавирусом
Музей современного искусства может появиться в Смоленске