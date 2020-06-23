23 Июнь 2020 2020-06-23T17:47:38+03:00

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В Смоленской области ввели микрозаймы под 0% годовых, сообщает администрация региона. Деньги выдаются на срок до 24 месяцев.

Займ в сумме до 600 000 рублей при наличии залогового обеспечения и до 300 000 рублей при его отсутствии можно получить только один раз. Деньги могут быть направлены на компенсацию издержек предпринимателей: уплату налогов, выплату заработной платы работников (в размере МРОТ по Смоленской области), обязательные начисления на заработную плату, коммунальные платежи, уплату арендных платежей.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии (4812) 638-038, доб. 2 и на официальном сайте регионального фонда поддержки предпринимательства.

Напомним, ранее вопрос поддержки предпринимателей поручил проработать губернатор Алексей Островский.

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ИСТОЧНИК KP.RU