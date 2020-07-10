2020-07-10T17:01:47+03:00
Происшествия

40 человек погибли в пожарах в Смоленской области

Сотрудники МЧС рассказали о трагических случаях и чудесном спасении
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Сотрудники МЧС рассказали о трагических случаях и чудесном спасении. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.Сотрудники МЧС рассказали о трагических случаях и чудесном спасении. Фото: из архива ГУ МЧС России по Смоленской области.
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За 6 месяцев 2020 года сотрудники МЧС спасли 52 человека, более 700 было эвакуировано из-за возможной угрозы жизни. В то же время огненная стихия унесла жизни 40 человек, среди погибших один ребенок.

- За полгода ликвидировано 386 пожаров, больше всего ЧП приходится на Заднепровье (177). Среди районов чаще горит Смоленский (709), за ним следует Рославльский (190), затем Сафоновский (169) и Вяземский (164), - сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Чаще всего пожары происходят из-за неосторожного обращения с огнем, на втором месте - палы травы, третье – неосторожность при курении.

За истекшие полгода огнеборцы спасли более 4 млн материальных ценностей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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