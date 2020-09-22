В Смоленске ветеранам подарят бесплатные стрижки на День города. Фото: pixabay.com.

Участникам Великой Отечественной войны и ветеранам труда сделают бесплатные стрижки. Традиционная акция ко Дню города стартует 24 сентября с 09.00 до 14.00.

Желающих просят записаться к парикмахерам по телефону 55-25-52. Обслуживать ветеранов будут в учебном центре «Профессионал» по адресу: улица Памфилова, д.3.

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