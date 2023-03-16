Объездная дорога появится на время ремонта моста в Кардымовском районе. Фото: администрация Смоленской области.

Смоленский губернатор в соцсетях сообщил об оптимальном решении, которое принято на время ремонта моста в Кардымовском районе.

- Определились, что обустроим здесь временную объездную дорогу для проезда автобусов, легковых автомобилей, а также транспортных средств оперативных служб, - сказал Алексей Островский.

Грузовики решено пустить в объезд моста по автодороге Кардымово-Витязи-М1-Смогири-Шокино-Тверицы-Березкино. Полностью отремонтировать мост планируют за 2024 год.

Ранее «КП» писал о планах по оснащению Кардымовской ЦРБ.

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