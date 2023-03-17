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НовостиОбщество17 марта 2023 11:06

После передачи под опеку трехлетней девочки смоленский СКР возбудил уголовное дело

Следователи усмотрели действия, выходящие за пределы полномочий чиновников
Источник:kp.ru
После передачи под опеку трехлетней девочки смоленский СКР возбудил уголовное дело.

После передачи под опеку трехлетней девочки смоленский СКР возбудил уголовное дело.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, ранее ситуация с ребенком попала в поле зрения главы СКР Бастрыкина, который поручил провести проверку по делу. 17 марта стали известны ее результаты.

- Предварительно установлено, что должностными лицами Управления опеки и попечительства Администрации города Смоленска при исполнении ими своих обязанностей совершены действия, явно выходящие за пределы их полномочий, выразившиеся в нарушении порядка организации опеки над малолетней девочкой, - прокомментировали в региональном следкоме.

Дело по-прежнему находится под вниманием Москвы.

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