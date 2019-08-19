2019-08-19T07:02:10+03:00
Общество

Улицы Вязьмы превратились в бассейн после сильного ливня

В некоторых домах пропал свет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Улицы Вязьмы превратились в бассейн после сильного ливня. О последствиях непогоды местные жители пишут в паблике «Благоустроенная Вязьма» соцсети ВКонтакте.

- Потоп... Света нет.... Невозможно дойти до площадки…Заливает каждый ливень, - пишут люди, выкладывая фотографии затопленных улиц и дворов.

Местные жители отмечают, что проблемы с передвижением по городу после дождя возникают не в первый раз.

Ранее сильный дождь обрушился на Смоленск. Жители областного центра отмечали, что ливневки не справлялись с потоком воды на Кашена и Колхозной площади. Ранее на море воды жаловались жители Рославля, а в Сафонове затопило двор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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