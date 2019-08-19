Улицы Вязьмы превратились в бассейн после сильного ливня
Улицы Вязьмы превратились в бассейн после сильного ливня. О последствиях непогоды местные жители пишут в паблике «Благоустроенная Вязьма» соцсети ВКонтакте.
- Потоп... Света нет.... Невозможно дойти до площадки…Заливает каждый ливень, - пишут люди, выкладывая фотографии затопленных улиц и дворов.
Местные жители отмечают, что проблемы с передвижением по городу после дождя возникают не в первый раз.
Ранее сильный дождь обрушился на Смоленск. Жители областного центра отмечали, что ливневки не справлялись с потоком воды на Кашена и Колхозной площади. Ранее на море воды жаловались жители Рославля, а в Сафонове затопило двор.
ИСТОЧНИК KP.RU