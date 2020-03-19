19 Март 2020 2020-03-19T08:51:49+03:00

Количество исследований на коронавирус увеличат в Смоленске. Фото: pixabay.com.

Тесты будут проводить на базе первой Клинической больницы и Центра гигиены и эпидемиологии

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Количество исследований на коронавирус увеличат в Смоленске, сообщила начальник Департамента по здравоохранению Елена Войтова. Тесты будут проводить на базе первой Клинической больницы и Центра гигиены и эпидемиологии на Тульском переулке.

В настоящее время проводится инструктаж по работе с тест-системами для сотрудников лаборатории Клинической больницы. Также в режиме видеоконференцсвязи проходит обучение медработников области и города Смоленска правилам забора материала.

В настоящее время под наблюдением врачей находится 24 человека, прибывшие из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов.

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ИСТОЧНИК KP.RU