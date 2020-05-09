2020-05-09T09:23:43+03:00
Общество

В Смоленске ремонтируют улицу, названную в честь героя войны

Борис Иванович Попов руководил подпольной партийной группой в оккупированном во время Великой Отечественной войны Смоленске
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске ремонтируют улицу, названную в честь героя войны. Фото: администрация г. Смоленска.В Смоленске ремонтируют улицу, названную в честь героя войны. Фото: администрация г. Смоленска.
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По всей стране ремонтируют улицы, названные в честь Дня Победы и героев войны. Смоленск не стал исключением – в столице региона проходят работы на улице Попова. В рамках реконструкции будет заменен асфальт на участке более 3,5 километров, расширена проезжая часть, отремонтированы, а где-то оборудованы новые тротуары и парковочные места.

Напомним, Борис Иванович Попов руководил подпольной партийной группой в оккупированном во время Великой Отечественной войны Смоленске

Узнать, какие улицы вошли в программу работ, а также следить за их преображением можно в приложении «Улица Победы» в социальной сети «ВКонтакте». Также о проекте рассказывает интернет-ресурс http://улицапобеды.рф.

В администрации Смоленской области отмечают, что количество объектов может быть увеличено, в том числе, за счет экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в регионах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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