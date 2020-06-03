В Смоленске опробуют новые тест-системы для определения коронавируса
В Смоленске опробуют новые тест-системы для определения коронавируса, сообщила вице-губернатор Полина Хомайко. Они позволят получать результаты анализа в наиболее короткие сроки.
Планируется, к середине июня будут достигнуты максимальные мощности - не менее 110 тестов ежесуточно на 100 тысяч населения.
Вице-губернатор напомнила, что пациент может быть выписан с больничного лишь тогда, когда на руках у него будут два отрицательных теста, даже если клинических проявлений заболевания уже нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU