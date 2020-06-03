3 Июнь 2020 2020-06-03T11:21:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске опробуют новые тест-системы для определения коронавируса, сообщила вице-губернатор Полина Хомайко. Они позволят получать результаты анализа в наиболее короткие сроки.

Планируется, к середине июня будут достигнуты максимальные мощности - не менее 110 тестов ежесуточно на 100 тысяч населения.

Вице-губернатор напомнила, что пациент может быть выписан с больничного лишь тогда, когда на руках у него будут два отрицательных теста, даже если клинических проявлений заболевания уже нет.

Читай также:

В Смоленске обсудили поэтапный выход из самоизоляции (подробнее).

127 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области (подробнее).

Стал известен портрет больного коронавирусом в Смоленской области (подробнее).

В Смоленске ищут работников для домов-интернатов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU