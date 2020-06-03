2020-06-03T11:21:16+03:00
Общество

В Смоленске опробуют новые тест-системы для определения коронавируса

Пациенты смогут получить результат анализа в наиболее короткие сроки
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске опробуют новые тест-системы для определения коронавируса. Фото: pixabay.com.В Смоленске опробуют новые тест-системы для определения коронавируса. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске опробуют новые тест-системы для определения коронавируса, сообщила вице-губернатор Полина Хомайко. Они позволят получать результаты анализа в наиболее короткие сроки.

Планируется, к середине июня будут достигнуты максимальные мощности - не менее 110 тестов ежесуточно на 100 тысяч населения.

Вице-губернатор напомнила, что пациент может быть выписан с больничного лишь тогда, когда на руках у него будут два отрицательных теста, даже если клинических проявлений заболевания уже нет.

Читай также:

В Смоленске обсудили поэтапный выход из самоизоляции (подробнее).

127 новых заболевших коронавирусом выявлено в Смоленской области (подробнее).

Стал известен портрет больного коронавирусом в Смоленской области (подробнее).

В Смоленске ищут работников для домов-интернатов (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24