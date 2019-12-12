Ежегодная пресс-конференция губернатора прошла в Смоленске
Ежегодная пресс-конференция губернатора Алексея Островского прошла в Смоленске 11 декабря. Традиционным местом встречи с журналистами стал КВЦ имени Тенишевых. За три с лишним часа глава региона рассказал о политической жизни, дал оценку главе города, главам районов, обсудил проблемы муниципалитетов, рассказал о судьбе ряда предприятий, а также ответил на вопросы личного характера.
В частности, стало известно, что молочный комбинат «Роса» на днях запустит производство, судьбу Андрейковского Дома культуры будут решать сами местные жители, в Гагаринском районе построят долгожданное пожарное депо, Владимирскую набережную будут ремонтировать, а ряд учреждений – Перинатальный центр и Фонд капремонта домов ждет проверка и др.
Запись трансляции в сети Интернет доступна по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU