2019-12-12T08:20:39+03:00
Общество

Ежегодная пресс-конференция губернатора прошла в Смоленске

Алексей Островский рассказал о политической жизни, проверках силовиков и планах на будущее
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ежегодная пресс-конференция губернатора прошла в Смоленске.Ежегодная пресс-конференция губернатора прошла в Смоленске.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Ежегодная пресс-конференция губернатора Алексея Островского прошла в Смоленске 11 декабря. Традиционным местом встречи с журналистами стал КВЦ имени Тенишевых. За три с лишним часа глава региона рассказал о политической жизни, дал оценку главе города, главам районов, обсудил проблемы муниципалитетов, рассказал о судьбе ряда предприятий, а также ответил на вопросы личного характера.

В частности, стало известно, что молочный комбинат «Роса» на днях запустит производство, судьбу Андрейковского Дома культуры будут решать сами местные жители, в Гагаринском районе построят долгожданное пожарное депо, Владимирскую набережную будут ремонтировать, а ряд учреждений – Перинатальный центр и Фонд капремонта домов ждет проверка и др.

Запись трансляции в сети Интернет доступна по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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