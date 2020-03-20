20 Март 2020 2020-03-20T08:35:53+03:00

В Смоленске будут штрафовать за ложную информацию о коронавирусе. Фото: pixabay.com.

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В Смоленске полицейские будут штрафовать за ложную информацию о коронавирусе. За последние несколько дней в интернете обнаружены сообщения, не соответствующие действительности.

В ряде регионов, в том числе Смоленской области, в соцсетях распространялись сообщения, что в ходе рейдовых мероприятий полиция будет штрафовать родителей, чьи дети окажутся одни в общественных местах. Помимо этого, наказанию якобы могут быть подвергнуты директоры образовательных учреждений, где в ходе проверок обнаружат учеников.

Также появилась информация, что в одной из областей сотрудники ГИБДД ограничивают въезд в город. А в других, что по домам ходят неизвестные, предлагают провести дезинфекцию от коронавируса, после чего усыпляют хозяев квартир и совершают тяжкие преступления.

- МВД России официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер. Подобных фактов не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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ИСТОЧНИК KP.RU