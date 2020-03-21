2020-03-21T08:10:25+03:00
Общество

В Смоленской области 75 человек находится на карантине по коронавирусу

По данным на 20 марта, больных смертельным вирусом на территории региона не зарегистрировано
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленской области 75 человек находится на карантине по коронавирусу. Фото: pixabay.com.В Смоленской области 75 человек находится на карантине по коронавирусу. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленской области 75 человек находится на карантине по коронавирусу, сообщает региональный Роспотребнадзор. По данным на 20 марта, больных смертельным вирусом на территории региона не зарегистрировано.

Все люди, за которыми врачи пристально наблюдают, прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов.

Ранее полицейские заявили, что будут штрафовать за ложную информацию о смертельном вирусе. За последние несколько дней в интернете обнаружены сообщения, не соответствующие действительности.

Читайте также

В регионе увеличится количество исследований на коронавирус (подробнее).

На карантин ушли вузы Смоленска. Руководство заведений решило перевести студентов на дистанционное обучение.

В детских садах ввели свободное посещение. В регионе запрещено проведение массовых мероприятий (подробнее).

Смолян с подозрением на коронавирус госпитализируют по особым правилам (подробнее).

В Смоленской области усилены меры по противодействию коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Смоленской области 75 человек находится на карантине по коронавирусу
Администрацию Смоленской области покинула Илона Кротова
В Красном Бору Смоленска обустроят пешеходный пешеход
Под Смоленском продолжат ремонт Старой Смоленской дороги
В Смоленске руководство налоговых органов отменяет прием населения
В Смоленской области установлен пожароопасный период
«Смоленсктеплосеть» прекращает общение с населением
В Смоленске двух москвичек сняли с поезда за приставания к попутчикам
Смоленский авиационный завод будет делать планеры для самолетов в Чехию
Под Смоленском посетительница кафе осталась без 17 тысяч рублей
В Смоленске будут штрафовать за ложную информацию о коронавирусе
Смоленская компания начала экспортировать крепежные изделия в Армению
В Смоленске заменили все уличные светильники
В Смоленске полицейский помог женщине с детьми из горящей машины
В Смоленске автоледи сбила ребенка
Мужчина получил ожоги при тушении своего дома в Рославле