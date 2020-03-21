21 Март 2020 2020-03-21T08:10:25+03:00

В Смоленской области 75 человек находится на карантине по коронавирусу. Фото: pixabay.com.

По данным на 20 марта, больных смертельным вирусом на территории региона не зарегистрировано

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В Смоленской области 75 человек находится на карантине по коронавирусу, сообщает региональный Роспотребнадзор. По данным на 20 марта, больных смертельным вирусом на территории региона не зарегистрировано.

Все люди, за которыми врачи пристально наблюдают, прибыли из неблагополучных по коронавирусной инфекции регионов.

Ранее полицейские заявили, что будут штрафовать за ложную информацию о смертельном вирусе. За последние несколько дней в интернете обнаружены сообщения, не соответствующие действительности.

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ИСТОЧНИК KP.RU